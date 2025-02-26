Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, kupada Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Peki, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek. İşte, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...