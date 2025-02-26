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Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, kupada Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Peki, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek. İşte, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...

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Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı, 26 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Müsabaka, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak.

Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

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