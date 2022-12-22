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Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile derbi mücadelesine çıkacak. Deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Trabzonspor ise üst sıralara yükselmek için mücadele edecek. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'la zorlu bir mücadeleye çıkacak. 2022 Dünya Kupası maçlarının sona ermesiyle birlikte derbi maçıyla lige dönecek olan iki takım, zirve yolunda ter dökecek. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin canlı yayın bilgileri belli oldu.

24 Aralık Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MAÇ BİLETLERİ TÜKENDİ

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın biletleri, satışa sunulacağının açıklanması sonrası taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını, VIP Platinum için bin 900, VIP Gold için bin 600, VIP Silver için bin 300, batı tribün için 600, doğu tribün için 400, yavru fırtına tribün için 350, kale arkası tribün için de 300 lira olarak belirledi.

Biletler satışa çıkmasından kısa bir süre sonra tükendi.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

TRABZONSPOR YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ilk kez Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Buna göre haftanın öne çıkan maçı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇTA YOK

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası öncesinde düzenlenen Trabzon Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısında, sarı-lacivertli taraftarların maça alınmamasına karar verildi.

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