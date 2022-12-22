Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAÇ BİLETLERİ TÜKENDİ

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın biletleri, satışa sunulacağının açıklanması sonrası taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.



Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını, VIP Platinum için bin 900, VIP Gold için bin 600, VIP Silver için bin 300, batı tribün için 600, doğu tribün için 400, yavru fırtına tribün için 350, kale arkası tribün için de 300 lira olarak belirledi.



Biletler satışa çıkmasından kısa bir süre sonra tükendi.