Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'la zorlu bir mücadeleye çıkacak. 2022 Dünya Kupası maçlarının sona ermesiyle birlikte derbi maçıyla lige dönecek olan iki takım, zirve yolunda ter dökecek. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin canlı yayın bilgileri belli oldu.
24 Aralık Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın biletleri, satışa sunulacağının açıklanması sonrası taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını, VIP Platinum için bin 900, VIP Gold için bin 600, VIP Silver için bin 300, batı tribün için 600, doğu tribün için 400, yavru fırtına tribün için 350, kale arkası tribün için de 300 lira olarak belirledi.
Biletler satışa çıkmasından kısa bir süre sonra tükendi.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.
Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ilk kez Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Buna göre haftanın öne çıkan maçı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası öncesinde düzenlenen Trabzon Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısında, sarı-lacivertli taraftarların maça alınmamasına karar verildi.