Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor'u mağlup etmek ve şampiyonluk yarışındaki pozisyonunu korumak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?