Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik viraj olan Trabzonspor deplasmanında galibiyetle ayrılmak ve rahat bir nefes almak istiyor. 3. sıradaki Trabzonspor ise rakibini sahasında yenerek taraftarını sevindirme peşinde olacak. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor'u mağlup etmek ve şampiyonluk yarışındaki pozisyonunu korumak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?