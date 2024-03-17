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Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik viraj olan Trabzonspor deplasmanında galibiyetle ayrılmak ve rahat bir nefes almak istiyor. 3. sıradaki Trabzonspor ise rakibini sahasında yenerek taraftarını sevindirme peşinde olacak. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor'u mağlup etmek ve şampiyonluk yarışındaki pozisyonunu korumak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 3

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin bu akşam sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler şu şekilde;

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Thomas Meunier, Batista Mendy, Stefano Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Edin Visca, Enis Bardhi, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 4

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR ENGELİNİ AŞMAK İSTİYOR

Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.


Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 5

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 6

TRABZONSPOR'DA 2 İSİM EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Sezon başında Slovenya'da yapılan kampta sakatlanan Orsic'in de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 7

9 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 8

SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 9

FENERBAHÇE TARAFTARI STADTA YOK

Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını dolduracak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

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