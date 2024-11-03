Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylı derbide Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmiş ve çok önemli bir 3 puan almıştı. Bu yılda Fenerbahçe puan durumunda üst sıralarda tutunabilmek için galibiyet hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?