Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Fenerbahçe 20 puanla üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor ise 12 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönmek ve Galatasaray'ın bay geçtiği haftada 3 puan alarak puan farkını azaltmak istiyor. Kritik derbi öncesinde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylı derbide Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmiş ve çok önemli bir 3 puan almıştı. Bu yılda Fenerbahçe puan durumunda üst sıralarda tutunabilmek için galibiyet hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?