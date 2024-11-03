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Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Fenerbahçe 20 puanla üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor ise 12 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönmek ve Galatasaray'ın bay geçtiği haftada 3 puan alarak puan farkını azaltmak istiyor. Kritik derbi öncesinde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylı derbide Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmiş ve çok önemli bir 3 puan almıştı. Bu yılda Fenerbahçe puan durumunda üst sıralarda tutunabilmek için galibiyet hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 2

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 3

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Uğurcan, Malheiro,Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ise Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, En-Nesyri 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 4

FENERBAHÇE PUAN FARKINI KAPATMAK İSTİYOR

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.

Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 5

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bırakacak.

Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.

Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 6

FRED SON DERBİDE 2 GOL ATMIŞTI

Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor karşısında formasına kavuşuyor.

Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.

Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 7

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 8

MÜCADELEDE FENERBAHÇE TARAFTARI YOK

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.

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