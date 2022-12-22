Trabzonspor Fenerbahçe önünde sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.