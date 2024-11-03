Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde 136. randevu (İlk 11'ler belli oldu)
Süper Lig'de zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, kötü gidişata son vermek isteyen Trabzonspor'a konuk oluyor. İşte dev maça dair ayrıntılar ve her iki takımın da ilk 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in dev maçlarından biri bu akşam oynanacak.
11. haftada Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İki takımın Trabzon'daki son maçında taraftar ile futbolcular arasında son düdük sonrası arbede çıkmıştı.
Bu maç için güvenlik tedbirleri arttırılmış durumda.
Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak zorlu maçı 26 yaşındaki hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.