Trabzonspor-Fenerbahçe yorumları... "Tedesco satranç, Tekke dama oynadı"

“Tedesco satranç Fatih Tekke dama oynadı”

"Genele baktığın zaman Fenerbahçe’de Guendouzi ile İsmail mükemmel bir ilk yarı çıkardı. Kante hala şaşkın Asensio ise yine çok etkiliydi.

İkinci yarı muhteşem oldu. Fenerbahçe golle başladı. Ama bu kez roller değişti. Kerem, Asensio’ya müthiş bir asist yaptı. O da çok şık bir vuruşla 3. golü attı.

Bu dakikadan sonra son düdüğe kadar sahada Roma gladyatörlerinin ölümüne savaşması gibi bir mücadele vardı. Ama enteresandır son düdüğe kadar tek bir gol pozisyonu bile olmadı.Ve o golden sonra tüm ipler teknik direktörlerin elindeydi. Tabii ki Tedesco farkı yine ortaya çıktı. Ne mi yaptı? Hemen yazalım.

Öncelikle balığın suyunu keser gibi Onuachu’ya gelen topları kesti. Kanat beklerini biraz ileri çıkararak bunu engelledi. Ardından Nene, Musaba ve Cherif’i oyuna alarak baskı dakikalarında rakip defansın hücuma çıkmasını engelledi. Buna karşılık Fatih Tekke, Nwakaeme ve Umut’u alarak takım oyununu yavaşlattı ve bu da Fenerbahçe’nin işine geldi. Tedesco satranç Fatih Tekke dama oynadı." (Halil Özer-Milliyet)