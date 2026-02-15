Trabzonspor-Fenerbahçe yorumları... "Tedesco satranç, Tekke dama oynadı"
15.02.2026 09:15
NTV - Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig 22. haftasında dev bir maça sahne oldu. Dün akşam Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı lacivertlilerin zirve takibi sürüyor.
“Tedesco satranç Fatih Tekke dama oynadı”
"Genele baktığın zaman Fenerbahçe’de Guendouzi ile İsmail mükemmel bir ilk yarı çıkardı. Kante hala şaşkın Asensio ise yine çok etkiliydi.
İkinci yarı muhteşem oldu. Fenerbahçe golle başladı. Ama bu kez roller değişti. Kerem, Asensio’ya müthiş bir asist yaptı. O da çok şık bir vuruşla 3. golü attı.
Bu dakikadan sonra son düdüğe kadar sahada Roma gladyatörlerinin ölümüne savaşması gibi bir mücadele vardı. Ama enteresandır son düdüğe kadar tek bir gol pozisyonu bile olmadı.Ve o golden sonra tüm ipler teknik direktörlerin elindeydi. Tabii ki Tedesco farkı yine ortaya çıktı. Ne mi yaptı? Hemen yazalım.
Öncelikle balığın suyunu keser gibi Onuachu’ya gelen topları kesti. Kanat beklerini biraz ileri çıkararak bunu engelledi. Ardından Nene, Musaba ve Cherif’i oyuna alarak baskı dakikalarında rakip defansın hücuma çıkmasını engelledi. Buna karşılık Fatih Tekke, Nwakaeme ve Umut’u alarak takım oyununu yavaşlattı ve bu da Fenerbahçe’nin işine geldi. Tedesco satranç Fatih Tekke dama oynadı." (Halil Özer-Milliyet)
“Guendouzi müthişti”
"Tedesco, bu maçta hem doğrular hem de yanlışlar yaptı. Öncelikle İsmail ile başlaması doğruydu. Zaten İsmail ile Guendouzi müthişti. Bu iki oyuncunun da yapısı üst düzey ikili mücadele ve kondisyon taşıyor.
Tedesco'nun en büyük yanlışına gelince; Kante fizik olarak hazır değil. Onu bir an önce güçlendirip, takıma uyum sağlamasını istiyor ama bu maç, o maç değildi. Bu yüzden takım dün gece bir kişi eksikti. Ayrıca bu maç Cherif için de değildi. Son hamlelerini de doğru bulmadım. Risk alan rakip karşısında Kerem'i çıkarmaması, yanına tek sprinter alması ve de Kante'nin yerine Fred'i sahaya sürmesi gerekirdi. Bu yüzden son 10 dakika sıkıntılı geçti." (Ömer Üründül- Sabah)
"Tedesco’dan Fatih Tekke’ye ders"
"Elindeki 4 kanat oyuncusundan üçünü yedek kulübesinde oturtup Kerem'i de Talisca'nın yanına atıp orta sahada Guendouzi'nin önüne Kante-İsmail ikilisini iki 8 koyup, iki forvetin arkasını Asensio ile besleyen Tedesco'nun 4-1-3- 2'si maça yüzde 70 topa sahip olma ile başladığında Trabzonspor büyük baskı yiyordu.
Tedesco'nun planı şıkır şıkır işlerken; "Daha bu seviyelerin teknik adamı değilim" hamlesi geldi Fatih Tekke'den... Onauchu'ya top gelmezken santrforu çiftleyip oyuna Umut Nayir'i aldı…
Tedesco yine akıllıca bir hamleyle önce kartlı Talisca'yı kenara alıp yorulan rakibe karşı oyunu genişletmek için önce Cherif ardından da Musaba-Nene ikilisini aldı. 48'de 3. golü yiyen Trabzon'un maçı çevirmek için enerjisi yoktu. Tedesco'nun teknik adamlık dersi verdiği, Fenerbahçe'nin de en keskin virajı döndüğü bir 90 dakika izledik." (Bülent Timurlenk- Sabah)
"Trabzonspor kalecisiz oynasaydı"
"Kadro kalitesi olarak iki takım arasında dağlar kadar fark var, kadro derinliği de bir o kadar!
Tüm bunların yanı sıra, tahminimiz odur ki dün gece Trabzonspor kalecisiz oynamış olsaydı; sonuç farklı olmazdı! Zira Fenerbahçe girmiş olduğu, daha doğrusu kaleyi bulduğu üç pozisyonu da gol yaptı.
İnsan düşünmeden edemiyor; bordo-mavililerin genç kalecisi Onuralp, oynasaydı, benzer hataları yapmış olsaydı en azından genç kalecidir, hata yapabilir denirdi. Ancak Onana için benzer cümleleri söylemek çok zor, onun gibi tecrübeli bir kaleci o pozisyonlardan biz en az birini diyelim, siz ikisini deyin; yememesi gerekirdi.
Dememiz o, Fenerbahçe ile İstanbul’da oynanan maçta izleyenleri mest eden Onana’dan eser yok artık. Anlayacağınız Trabzonsporlular o Onana’yı mumla arar oldular" (Aksal Yavuz-Milliyet)
"4-3-1-2 ile şahane bir Nottingham provası"
"İsmail-Guendouzi-Kante’yi aynı anda ilk 11’de görünce Fenerbahçe’nin 4-3-3 oynayacağını ve Asensio’nun sağ açık başlayacağını sanmıştık hepimiz. Yanılmışız. Fenerbahçe dün 4-3-1-2 oynadı. Tedesco, Asensio’yu en alışık olduğu yerde, 10 numara rolünde oynattı. Talisca-Kerem’i çift santrfor olarak başlattı. Göreve geldiğinde tereddütle yaklaştığım Domenico Tedesco’ya her geçen gün saygım artıyor. Dün birkaç kat daha arttı hatta. Taktiksel olarak bence mükemmele yakın ele aldı derbiyi. Hatta İstanbul’daki Nottingham Forest maçı için de bence bu diziliş ve oyun planı çok uygun olacaktır. Fenerbahçe için 4-3-1-2 ile çok iyi bir Nottingham provasıydı dünkü derbi aynı zamanda.
Ancak bence sarı lacivertliler adına maçın yıldızı İsmail Yüksek’ti. Defansif-ofansif çok etkili oynadı İsmail. 16’da ilk golün asistini yaptı. 22’de yay üzerinde frikik kazandı. 25’te bir gol pozisyonuna girdi, 29’da etkili bir ara pası attı. İkinci ve üçüncü gollerin de üretiminde yine kritik roller oynadı. Dün Fenerbahçe’nin tüm aksiyonlarının içinde vardı İsmail." (Uğur Meleke-Hürriyet)