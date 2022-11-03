UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6'ıncı maçında bu akşam Trabzonspor, sahasında Macar ekip Ferencvaros'u ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak için mücadele edecek olan Trabzonspor, Ferencvaros karşısında sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi H Grubu maçında bu akşam Trabzonspor, Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak.
Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor.
Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.
Trabzonspor ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonunda gruptan birinci, 2014-2015 sezonunda ise 2. olarak çıkma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda ise sonuncu olarak elendi.
Bordo-mavililer, bu sezon grupta 2. sırayı alması halinde 8 sezon sonra Avrupa'daki başarısını tekrarlamış olacak.
Karadeniz ekibinde kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 147. maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, geride kalan 146 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 188 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.