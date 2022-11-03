Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6'ıncı maçında bu akşam Trabzonspor, sahasında Macar ekip Ferencvaros'u ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak için mücadele edecek olan Trabzonspor, Ferencvaros karşısında sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?