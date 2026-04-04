Trabzonspor-Galatasaray maçı bitti, ortalık karıştı. Kavga ve kırmızı kart

Karşılaşmanın ardından flaş röportajda konuşan Galatasaraylı Yunus Akgün, rakip takımdan genç bir futbolcunun Abdülkerim Bardakçı'ya küfür ettiğini iddia etti. Akgün, "Maç sonunda bir şey yoktu. Genç oyuncu küfür edince ortam alevlendi. Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Hakemle ilgili bir şey demek istiyorum. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Biz şampiyon olacağız." dedi