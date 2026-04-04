Trabzonspor-Galatasaray maçı bitti, ortalık karıştı. Kavga ve kırmızı kart
04.04.2026 22:41
Son Güncelleme: 05.04.2026 00:08
NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ve Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı.
Papara Park'ta oynanan müsabakada bordo-mavililer, rakibini 2-1 mağlup etti.
Bu skorun ardından üst üste 6. kez kazanan Trabzonspor, puanını 63'e yükseltti ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Üç maç aradan sonra mağlup olan Galatasaray ise 64 puanda kaldı ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.
FUTBOLCULAR ARASINDA GERİLİM
Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
Galatasaray'dan ve Trabzonspor yedek kulübesinden bazı futbolcular ve personeller tartışmaya karıştı.
GÜNAY GÜVENÇ VE ABDÜLKERİM BARDAKCI GÜÇLÜKLE ENGELLENDİ
Sarı-kırmızılı kaleci Günay Güvenç ve Abdülkerim Bardakçı'nın, Trabzonspor kulübesi ve bordo-mavililerden futbolcu Onuralp Çakıroğlu ile gerilim yaşadığı iddia edildi.
İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI KART
Ayrıca beIN Sports'un haberine göre hakem Cihan Aydın, maç sonunda Abdülkerim Bardakcı'yı ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.
GERİLİM DEVAM ETTİ
İki takım futbolcuları ve güvenlik güçleri, her iki bölgede de araya girerek saha içindeki gerilimi sonlandırdı.
AKGÜN: "AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER"
Karşılaşmanın ardından flaş röportajda konuşan Galatasaraylı Yunus Akgün, rakip takımdan genç bir futbolcunun Abdülkerim Bardakçı'ya küfür ettiğini iddia etti. Akgün, "Maç sonunda bir şey yoktu. Genç oyuncu küfür edince ortam alevlendi. Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Hakemle ilgili bir şey demek istiyorum. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Biz şampiyon olacağız." dedi