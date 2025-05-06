Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları: Süper Lig Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Nefese kesecek karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. Taraftarların, ''Trabzonspor - Galatasaray derbisi bilet fiyatları ne kadar?'' sorusu da yanıt buldu. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
Trabzonspor - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinden hemen önce Süper Lig'de karşılaşıyor. Galatasaray, 83 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı artırdı. Trabzonspor ise 46 puanla 8'inci sırada yer alıyor. İşte, Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ve canlı yaın bilgisi...