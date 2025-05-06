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Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları: Süper Lig Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Nefese kesecek karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. Taraftarların, ''Trabzonspor - Galatasaray derbisi bilet fiyatları ne kadar?'' sorusu da yanıt buldu. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları: Süper Lig Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Trabzonspor - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinden hemen önce Süper Lig'de karşılaşıyor. Galatasaray, 83 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı artırdı. Trabzonspor ise 46 puanla 8'inci sırada yer alıyor. İşte, Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ve canlı yaın bilgisi...

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Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları: Süper Lig Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bordo mavili ekip, Süper Lig 35. haftasında sarı kırmızılı takımı ağırlıyor. Trabzonspor - Galatasaray maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da Papara Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayımlanacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları: Süper Lig Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Derbinin biletleri Passo üzerinden satın alınabiliyor. İşte, bilet fiyatları:

VIP Platinum - B: 6.000 TL
VIP Platinum - A/C: 5.000 TL
VIP Gold: 4.000 TL
VIP Silver: 3.000 TL
Batı Tribünler: 600 TL
Doğu Tribünler: 500 TL
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 300 TL
Güney - Kuzey Kale Arkası: 250 TL
Misafir Tribün: 250 TL

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