Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları: Süper Lig Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinden hemen önce Süper Lig'de karşılaşıyor. Galatasaray, 83 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı artırdı. Trabzonspor ise 46 puanla 8'inci sırada yer alıyor. İşte, Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ve canlı yaın bilgisi...