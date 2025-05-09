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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonluk için kritik viraj

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacak. Fenerbahçe ile puan farkını 8'e yükselten Galatasaray, Fenerbahçe'nin bu hafta puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edebilir. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonluk için kritik viraj - 1

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe ile puan farkını 8'e yükselten Galatasaray, bu hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında kaybetmesi veya berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edebilecek. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonluk için kritik viraj - 2

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonluk için kritik viraj - 3

GALATASARAY 83 PUANLA LİDER

Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi.

Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonluk için kritik viraj - 4

LİGİN İLK YARISINDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazandı.

RAMS Park'taki müsabakada oldukça çekişmeli geçti. Sarı-kırmızılı takımın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık verdi.

Galatasaray, müsabakayı genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı golle 4-3 galip tamamladı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonluk için kritik viraj - 5

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Sarı-kırmızılı camia, Süper Lig'de şampiyonluğu ilan edebilmek için bu akşam yapılacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip yenilmesi durumunda Galatasaray'a şampiyonluk için Trabzonspor deplasmanından alınacak 1 puan yeterli olacak. Fenerbahçe, Başahşehir ile berabere kalırsa sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edebilmek için 3 puana ihtiyaç duyacak.

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