Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonluk için kritik viraj
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacak. Fenerbahçe ile puan farkını 8'e yükselten Galatasaray, Fenerbahçe'nin bu hafta puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edebilir. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe ile puan farkını 8'e yükselten Galatasaray, bu hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında kaybetmesi veya berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edebilecek. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?