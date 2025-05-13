Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Kupası'nın sahibi belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası tarihinde 10. kupasını kazanmak isteyen Trabzonspor, Galatasaray karşısında kazanmak istiyor. Galatasaray ise 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretine son vermeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Son 5 sezondur Türkiye Kupası'na hasret kalan Galatasaray, kupayı 19. kez müzesine götürmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?