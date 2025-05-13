NTV.COM.TR

Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Kupası'nın sahibi belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası tarihinde 10. kupasını kazanmak isteyen Trabzonspor, Galatasaray karşısında kazanmak istiyor. Galatasaray ise 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretine son vermeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Kupası'nın sahibi belli oluyor - 1

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Son 5 sezondur Türkiye Kupası'na hasret kalan Galatasaray, kupayı 19. kez müzesine götürmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Kupası'nın sahibi belli oluyor - 2

TRABZONSPOR-GALATASARAY ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele Atv'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Kupası'nın sahibi belli oluyor - 3

TRABZONSPOR 10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Bordo-mavili takım, sarı-kırmızılı takım karşısında hem 10. Türkiye Kupası'nı kazanmaya hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeye çalışacak.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Kupası'nın sahibi belli oluyor - 4

BU SEZONKİ 3. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 2 maçta da yenmeyi başardı.

Ligin 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı.

İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Kupası'nın sahibi belli oluyor - 5

GALATASARAY SON 5 SEZONDUR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezondur şampiyonluk yaşayamıyor.

Kupada son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek final, 2021-22 sezonunda ise 5. turdan ileriye geçemedi.

Galatasaray, 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretine son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor-Galatasaray ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Kupası'nın sahibi belli oluyor - 6

HEDEF ÇİFTE KUPA

Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'a karşı yarın sezonun ilk kupasını almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri, 35. haftası geride kalan ligde 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 86 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi. Galatasaray, kalan 3 haftada 1 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyon olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, hem yarınki final maçını kazanmak hem de Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER