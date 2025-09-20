Trabzonspor - Gaziantep maçı ne zaman? Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep, bordo mavili takıma konuk oluyor

Trabzonspor, 5. hafta Fenerbahçe'ye konuk oldu ve 1-0 mağlubiyet elde etti. 4. maçına ise Samsunspor karşısında çıkan Karadeniz ekibi, 1-1 berabere kaldı. Lig'de elde ettiği galibiyet, mağlubiyet ve beraberlikler neticesinde Trabzonspor 10 puanla 4. sırada bulunuyor.



Süper Lig'in bir diğer başarılı takımı Gaziantep FK, Kocaelispor ile çıktığı son karşılaşmasından 2-0 galip ayrılmıştı. Kasımpaşa ile 4. maçına çıkan Gaziantep, bu müsabakayı 2-3 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırmıştı. Takım, bu sonuçlara göre 9 puanla 6. sırada yer alıyor.