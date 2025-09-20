NTV.COM.TR

Trabzonspor - Gaziantep maçı ne zaman? Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep, bordo mavili takıma konuk oluyor

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesi yaşanıyor. Bordo mavili ekip, geçtiğimiz haftada Fenerbahçe deplasmanında mücadele etmiş ve 1-0 mağlup olmuştu. Böylece Karadeniz takımı, bu sezon Lig'deki ilk yenilgisini aldı. Gaziantep, son müsabakasını Kocaelispor'la yapmış ve maçtan galibiyetle dönmüştü. Gözler 6. haftadaki Trabzonspor - Gaziantep maçına olacak...

Trabzonspor - Gaziantep maçı canlı yayın bilgisi taraftarın gündeminde. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına kadar iki takım da başarılı bir grafik seyretti. 6. sırada yer alan Gaziantep, son 5 maçın 2'ini kaybederken, 3'ünü kazandı. Trabzonspor'un son 5 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik bulunuyor. Trabzonspor - Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bordo mavili takımın Süper Lig'de sıradaki rakibi Gaziantep FK oldu. İki takım, 20 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de karşı karşıya geliyor. Papara Park'taki mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcılar ise Mehmet Emin Tuğral ve Murat Tuğberk Curbay olacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Oğuzhan Aksu görev yapacak.

Trabzonspor, 5. hafta Fenerbahçe'ye konuk oldu ve 1-0 mağlubiyet elde etti. 4. maçına ise Samsunspor karşısında çıkan Karadeniz ekibi, 1-1 berabere kaldı. Lig'de elde ettiği galibiyet, mağlubiyet ve beraberlikler neticesinde Trabzonspor 10 puanla 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in bir diğer başarılı takımı Gaziantep FK, Kocaelispor ile çıktığı son karşılaşmasından 2-0 galip ayrılmıştı. Kasımpaşa ile 4. maçına çıkan Gaziantep, bu müsabakayı 2-3 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırmıştı. Takım, bu sonuçlara göre 9 puanla 6. sırada yer alıyor.

