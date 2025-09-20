Trabzonspor - Gaziantep maçı ne zaman? Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep, bordo mavili takıma konuk oluyor
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesi yaşanıyor. Bordo mavili ekip, geçtiğimiz haftada Fenerbahçe deplasmanında mücadele etmiş ve 1-0 mağlup olmuştu. Böylece Karadeniz takımı, bu sezon Lig'deki ilk yenilgisini aldı. Gaziantep, son müsabakasını Kocaelispor'la yapmış ve maçtan galibiyetle dönmüştü. Gözler 6. haftadaki Trabzonspor - Gaziantep maçına olacak...
Trabzonspor - Gaziantep maçı canlı yayın bilgisi taraftarın gündeminde. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına kadar iki takım da başarılı bir grafik seyretti. 6. sırada yer alan Gaziantep, son 5 maçın 2'ini kaybederken, 3'ünü kazandı. Trabzonspor'un son 5 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik bulunuyor. Trabzonspor - Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?