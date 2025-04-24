Trabzonspor-Göztepe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ZTK yarı finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Trabzonspor taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Türkiye Kupası'nda finale yükselmek isteyen Trabzonspor, rakibi yenerek final biletini almak istiyor. Peki, Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?