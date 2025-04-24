Trabzonspor-Göztepe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ZTK yarı finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bu akşam sahasında Göztepe ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalarak Galatasaray'ın rakibi olmak isteyen Trabzonspor, Göztepe karşısında mutlak galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Trabzonspor-Göztepe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Trabzonspor taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Türkiye Kupası'nda finale yükselmek isteyen Trabzonspor, rakibi yenerek final biletini almak istiyor. Peki, Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?