Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor-Göztepe ZTK maçına geri sayım başladı. Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final maçında karşılaşacağı Göztepe’yi elemesi halinde 17’nci kez final maçı oynayacak. Süper Lig’de bu sezon istenilen performansı gösteremeyen bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine getirmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde sahasında oynayacağı Göztepe maçını kazanıp finale adını yazdırmak istiyor. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı hakkında bilgiler...