NTV.COM.TR

Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Göztepe ZTK maçına geri sayım başladı. Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final maçında karşılaşacağı Göztepe’yi elemesi halinde 17’nci kez final maçı oynayacak. Süper Lig’de bu sezon istenilen performansı gösteremeyen bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine getirmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde sahasında oynayacağı Göztepe maçını kazanıp finale adını yazdırmak istiyor. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

TRABZONSPOR-GÖZTEPE ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final etabında Trabzonspor ile Göztepe, 24 Nisan 2025 Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Müsabaka, ATV veya A Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TRABZONSPOR 17. KEZ FİNAL PEŞİNDE

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini elemesi halinde 17. kez finale yükselme başarısı yakalayacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibi Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, art arda 2. kez finale yükselerek bu kez kupaya uzanmak istiyor.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ÇOCUKLAR MAÇI ÜCRETSİZ İZLEYECEK

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden ücretsiz izleyebilecek.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bir süre önce, Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Fırtına Tribünü'nün adını, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirdiklerini anımsattı.

Karaman, Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarları ağırlayacak tribünün ilk sesinin çocuklardan gelmesini istediklerini belirterek, "Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'müze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor-Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5
DAHA FAZLA GÖSTER