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Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi ise İzmir temsilcisi Göztepe olacak. Peki, Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman?

Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman? - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller geride kaldı. Bu etabın son maçında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi ve turu geçen taraf 3-1'lik skorla Göztepe oldu. İşte, Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı hakkında bilgiler...

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Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman? - 2

TRABZONSPOR-GÖZTEPE KUPA MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaller, 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor-Göztepe ZTK maçının tarihi de yakın zaman sonra TFF tarafından ilan edilecek.

Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman? - 3

GÖZTEPE'NİN 49 YILLIK HASRETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Göztepe oldu.

Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi konuk etti. Siyah beyazlı takımın uzun süre 10 kişi devam ettiği maç sonrası Göztepe 49 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman? - 4
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