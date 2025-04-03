Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman?

TRABZONSPOR-GÖZTEPE KUPA MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaller, 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak.



Trabzonspor-Göztepe ZTK maçının tarihi de yakın zaman sonra TFF tarafından ilan edilecek.



