Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi ise İzmir temsilcisi Göztepe olacak. Peki, Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller geride kaldı. Bu etabın son maçında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi ve turu geçen taraf 3-1'lik skorla Göztepe oldu. İşte, Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı hakkında bilgiler...