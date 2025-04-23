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Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalarak Galatasaray'ın rakibi olmak isteyen Trabzonspor, Göztepe karşısında mutlak galibiyet arayacak. Peki, Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Trabzonspor taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Türkiye Kupası'nda finale yükselmek isteyen Trabzonspor, rakibi yenerek final biletini almak istiyor. Peki, Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TRABZONSPOR'UN GÖZÜ FİNALDE

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla ilk sırada tamamlayan bordo-mavililer, çeyrek finalde de sahasında Sipay Bodrum FK'yi uzatmaya giden maçta 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Karadeniz ekibi, yarı finalde Göztepe'yi eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine kupada finale yükselmeyi hedefliyor.

Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

HEDEF 10. KUPA

Trabzonspor, Göztepe'yi elemesi halinde tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterecek ve 10. kez de kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.

Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan, takımda yer alamayacak.

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