Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalarak Galatasaray'ın rakibi olmak isteyen Trabzonspor, Göztepe karşısında mutlak galibiyet arayacak. Peki, Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Trabzonspor taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Türkiye Kupası'nda finale yükselmek isteyen Trabzonspor, rakibi yenerek final biletini almak istiyor. Peki, Trabzonspor-Göztepe ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?