"Trabzonspor kimlik bunalımında" Spor yazarları maçı değerlendirdi

Alınan sonucu eksiklere bağlamak yanlış olur! - İskender Günen

"Sakatlıkların çokluğu bir takım için sorun. Ama rakibin içinde bulunduğu konumu da düşünmek gerek. Kendi sahasında oynamama, taraftarından yoksun ve kısıtlı bir bütçe ile mücadele etmeye çalışan bir takım... Bunlar Hatayspor'un gerçeği. Böyle bir takıma karşı ne kadar sakatınız olursa olsun kadro bütünlüğünüzle mutlak bir oyun gücünüzü ortaya koymanız gerekmekte.

Yapılan top kayıplarıyla birlikte rakip rahat oynama alanı buldu. Bu yüzden de orta alanı rahatlıkla geçip atak girişimleri yaptılar. Sorunların başında ise savunma ile öndeki oyuncular arasındaki 50-60 metrelik fark gelmekteydi." (SABAH)