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"Trabzonspor kimlik bunalımında" Spor yazarları maçı değerlendirdi

Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

"Trabzonspor kimlik bunalımında" Spor yazarları maçı değerlendirdi - 1

Alınan sonucu eksiklere bağlamak yanlış olur! - İskender Günen 

"Sakatlıkların çokluğu bir takım için sorun. Ama rakibin içinde bulunduğu konumu da düşünmek gerek. Kendi sahasında oynamama, taraftarından yoksun ve kısıtlı bir bütçe ile mücadele etmeye çalışan bir takım... Bunlar Hatayspor'un gerçeği. Böyle bir takıma karşı ne kadar sakatınız olursa olsun kadro bütünlüğünüzle mutlak bir oyun gücünüzü ortaya koymanız gerekmekte. 

Yapılan top kayıplarıyla birlikte rakip rahat oynama alanı buldu. Bu yüzden de orta alanı rahatlıkla geçip atak girişimleri yaptılar. Sorunların başında ise savunma ile öndeki oyuncular arasındaki 50-60 metrelik fark gelmekteydi." (SABAH)

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"Trabzonspor kimlik bunalımında" Spor yazarları maçı değerlendirdi - 2

Trabzonspor kimlik bunalımında - Engin Kehale 

"Bu, kolay bir geçiş değil. Bordo mavililer farklı kurgular arasında kaybolup, zaman zaman etkili oluyor ancak bir o kadar da kırılgan. Hatayspor karşısındaki ilk 11, geçmiş maçlar ile benzerlik gösterse de Okay’ın merkezde tek, Lundstram’ın sol öne yakın olduğu bir diziliş vardı.

Hücumda daha fazla pozisyon ve verimlilik getiren bu değişiklik, top kaptırıldığında ise orta alanda büyük boşluklar oluşmasına neden oldu. Ceza sahası önünde bırakılan böyle bir boşlukta ev sahibinin golü geldi.Hücumda çok adamla bulunma, iki kenarı da maçın farklı bölümlerinde kullanma ve pozisyon zenginliği anlamında önümüzdeki maçlara taşınabilecek umut var, doğru fakat bunu organize yapma konusunda da bir o kadar sıkıntılı Karadeniz temsilcisi. Milli takım arası dönüşü, bu yeni dönemin çıtasının ne olacağı konusunda daha somut bir yorum yapmamızı sağlayacak." (HÜRRİYET)

"Trabzonspor kimlik bunalımında" Spor yazarları maçı değerlendirdi - 3

Zevahiri Uğurcan kurtardı! - Cemal Ersen 

"Bir takımın orta sahası omurgasıdır. Bu bölgeyi sağlam tutmaz ve direnç göstermezsen rakibin adı ve gücü ne olursa olsun seni zor durumda bırakır. Tıpkı dün Hatayspor’un yaptığı gibi. Ev sahibi takımın ilk golü halı saha maçında yenmez. Görkem ceza alanı dışından öyle rahat bir vuruş yaptı ki. Ona eşlik etmesi gereken Lanstrom ve Okay, topu ancak Uğurcan gibi kalelerinde gördü.

Uğurcan bu sezon inanılmaz bir görüntü veriyor. Dün akşam da Hatayspor karşısında özellikle son dakikalarda takımını yenilgiden kurtaran isim oldu. Son saniyelerde sahnede yine Aboubakar vardı ama Uğurcan müthiş bir refleksle hakeme bitiş düdüğünü çaldırdı. Aman nazar değmesin." (MİLLİYET)

"Trabzonspor kimlik bunalımında" Spor yazarları maçı değerlendirdi - 4

Bu oyuncularla zor - Olcay Çakır 

"Hatay takımı kısa sürede tipik bir Rıza Çalımbay takımı olmuşken, Trabzonspor henüz tipik bir Şenol Güneş takımı olmuş değil. Bunun çeşitli sebepleri var elbette. Büyük takım hüviyeti kazanmak, mutlak oyunun hakimi olmak gibi rakibinize göre farklı sorumlulukların takımı olmanız; eldeki bu oyuncularla birlikte devre arasına kadar zor olacak.

Mevcut kadroda asla Trabzonspor’a bonservis verilip alınmaması gereken adamlar ve mevkiler için kulübede çok adam olduğunu düşünüyorum... Bunun adı öz evlatçılık falan da değil. Şenol hocanın eldekilerle, kötünün iyileriyle bir 11 kurma gayretine büyük saygı durmaktan başka seçeneği yok." (FANATİK)

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