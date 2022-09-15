Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi)

TRABZONSPOR-KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü (bu akşam) Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak olan mücadele Exxen dijital platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.