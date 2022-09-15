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Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ferencvaros'a 3-2 yenilen temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretine Kızılyıldız karşısında son vermek istiyor. Peki, Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Haberler - ntv.com.tr 15.09.2022 - 15:36

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında bu akşam sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk haftaya kötü başlayan Trabzonspor, bu akşam Kızılyıldız'ı sahasında yenerek 3 puan almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Trabzonspor'un muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

CANLI ANLATIM: TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

TRABZONSPOR-KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü (bu akşam) Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak olan mücadele Exxen dijital platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

TRABZONSPOR, AVRUPA'DA GALİBİYET ÖZLEMİNE SON VERMEK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında bu akşam Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Avrupa Kupaları'nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1'lik skorla Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

MÜCADELEYE ALMAN HAKEM

Trabzonspor-Kızılyıldız karşılaşmasını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

TRABZONSPOR, GRUPTAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) - 6

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun durumları ise son kontrollerin ardından netleşecek.

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