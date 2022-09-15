Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi)

Haberler - ntv.com.tr 15.09.2022 - 15:36
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Trabzonspor sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk haftaya kötü başlayan Trabzonspor, bu akşam Kızılyıldız'ı sahasında yenerek 3 puan almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Trabzonspor'un muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü (bu akşam) Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak olan mücadele Exxen dijital platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında bu akşam Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
Avrupa Kupaları'nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1'lik skorla Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.
Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.
Trabzonspor-Kızılyıldız karşılaşmasını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.
Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun durumları ise son kontrollerin ardından netleşecek.