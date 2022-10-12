Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Fransa'nın zorlu ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Fransa'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, kendi sahasında kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?