UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Fransa'nın zorlu ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Fransa'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, kendi sahasında kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor 13 Ekim Perşembe günü kendi sahasında Monaco ile mücadele edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak.
Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.