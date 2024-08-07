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Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya ekiplerinden Rapid Wien ile mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmak için mücadele edecek olan Trabzonspor, sahasında Rapid Wien'i yenerek avantajı eline almaya çalışacak. Peki, Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcilerimizden Trabzonspor, taraftarı önünde Rapid Wien karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Trabzonspor'da yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek. Peki, Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

TRABZONSPOR AVANTAJ İSTİYOR

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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