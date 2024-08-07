Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcilerimizden Trabzonspor, taraftarı önünde Rapid Wien karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Trabzonspor'da yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek. Peki, Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?