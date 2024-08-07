Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya ekiplerinden Rapid Wien ile mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmak için mücadele edecek olan Trabzonspor, sahasında Rapid Wien'i yenerek avantajı eline almaya çalışacak. Peki, Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcilerimizden Trabzonspor, taraftarı önünde Rapid Wien karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Trabzonspor'da yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek. Peki, Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?