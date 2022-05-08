Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul Yenikapı'da kutladı

"Kime sorarsanız herkes şunu söylüyor; en büyük biziz. Biz de şunu söylüyoruz; olabilirsiniz ama biz farklıyız, biz Trabzonspor’uz. Başından beri söylüyorum; maç kaybedebilirsiniz, puan kaybedebilirsiniz, bunun telafisi var. Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu oluyor; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk”