Trabzonspor, Samsunspor'u sahasında konuk ediyor! Süper Lig Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Bordo mavili takım, Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Ligin iki başarılı takımı, 2025-2026 sezonunda çıktıkları karşılaşmalardan mağlubiyet almadan sahadan ayrıldı. Bu defa 4. haftaya kadar yenilmemiş Trabzonspor ve Samsunspor, birbirlerine karşı galibiyet için oynayacak. Trabzonspor - Samsunspor maçı canlı yayın bilgisi...
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşılaşıyor. Milli ara öncesi son maçlar gerçekleşiyor. Son mücadelelerle beraber bordo mavili takım 9 puanla ikinci sırada yer alırken Samsunspor ise ertelenen bir maçı olmasına rağmen 6 puanla 5. sırada bulunuyor. İşte, Trabzonspor - Samsunspor maçı detayları...