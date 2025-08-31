NTV.COM.TR

Trabzonspor, Samsunspor'u sahasında konuk ediyor! Süper Lig Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bordo mavili takım, Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Ligin iki başarılı takımı, 2025-2026 sezonunda çıktıkları karşılaşmalardan mağlubiyet almadan sahadan ayrıldı. Bu defa 4. haftaya kadar yenilmemiş Trabzonspor ve Samsunspor, birbirlerine karşı galibiyet için oynayacak. Trabzonspor - Samsunspor maçı canlı yayın bilgisi...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşılaşıyor. Milli ara öncesi son maçlar gerçekleşiyor. Son mücadelelerle beraber bordo mavili takım 9 puanla ikinci sırada yer alırken Samsunspor ise ertelenen bir maçı olmasına rağmen 6 puanla 5. sırada bulunuyor. İşte, Trabzonspor - Samsunspor maçı detayları...

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Maç 31 Ağustos Pazar günü saat 21:30'da Papara Park'ta olacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından aktarılacak.

Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcı hakemler ise Bersan Duran, Serkan Çimen ve Mehmet Ai Özer olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Folcarelli, Okay, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Holse, Emre, Mouandilmadji.

