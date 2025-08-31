Trabzonspor, Samsunspor'u sahasında konuk ediyor! Süper Lig Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşılaşıyor. Milli ara öncesi son maçlar gerçekleşiyor. Son mücadelelerle beraber bordo mavili takım 9 puanla ikinci sırada yer alırken Samsunspor ise ertelenen bir maçı olmasına rağmen 6 puanla 5. sırada bulunuyor. İşte, Trabzonspor - Samsunspor maçı detayları...