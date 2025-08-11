Trabzonspor sezonun ilk maçına çıkıyor! Süper Lig Trabzonspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in ilk haftasının son maçı Trabzonspor - Kocaelispor arasında olacak. Karşılaşmanın galibi ilk 3 puanını hanesine yazdıracak. Trabzonspor ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadelede, yıllar sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor da ilk galibiyetin tadına varmak istiyor. Maçın hakemliğini Çağdaş Altay üstlenecek. Peki, Trabzonspor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor'u ağırlıyor. 2025-2026 sezonunun ilk haftasında düzenlenecek maç, 11 Ağustos günü yapılacak. Trabzonspor - Kocaelispor maçı canlı yayın bilgisi taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte, Trabzonspor maçı detayları...