Trabzonspor sezonun ilk maçına çıkıyor! Süper Lig Trabzonspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uzun yıllar arasından Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un deplasmanda top koşturacağı mücadele futbolseverler tarafından merakla takip edilecek. Karşılaşmayı hakem, Çağdaş Altay yönetecek. Yardımcıları ise; Hüseyin Aylak, Ali Can Alp, Yusuf Ziya Gündüz olacak.



Trabzonspor'un 2. hafta maçı 18 Ağustos saat 21:30'da Kasımpaşa ile olacak. Kocaelispor ise 16 Ağustos saat 19:00'da Samsunspor ile oynayacak.