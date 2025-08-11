NTV.COM.TR

Trabzonspor sezonun ilk maçına çıkıyor! Süper Lig Trabzonspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk haftasının son maçı Trabzonspor - Kocaelispor arasında olacak. Karşılaşmanın galibi ilk 3 puanını hanesine yazdıracak. Trabzonspor ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadelede, yıllar sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor da ilk galibiyetin tadına varmak istiyor. Maçın hakemliğini Çağdaş Altay üstlenecek. Peki, Trabzonspor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor sezonun ilk maçına çıkıyor! Süper Lig Trabzonspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Trabzonspor, Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor'u ağırlıyor. 2025-2026 sezonunun ilk haftasında düzenlenecek maç, 11 Ağustos günü yapılacak. Trabzonspor - Kocaelispor maçı canlı yayın bilgisi taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte, Trabzonspor maçı detayları...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Trabzonspor sezonun ilk maçına çıkıyor! Süper Lig Trabzonspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ilk haftasının son karşılaşması Trabzonspor - Kocaelispor arasında 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21:30'da olacak. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Müsabaka Papara Park'ta olacak.

Trabzonspor sezonun ilk maçına çıkıyor! Süper Lig Trabzonspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Uzun yıllar arasından Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un deplasmanda top koşturacağı mücadele futbolseverler tarafından merakla takip edilecek. Karşılaşmayı hakem, Çağdaş Altay yönetecek. Yardımcıları ise; Hüseyin Aylak, Ali Can Alp, Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Trabzonspor'un 2. hafta maçı 18 Ağustos saat 21:30'da Kasımpaşa ile olacak. Kocaelispor ise 16 Ağustos saat 19:00'da Samsunspor ile oynayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER