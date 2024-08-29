Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kaldı, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrıldı.