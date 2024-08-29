Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk ediyor. İlk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, taraftarının önünde kazanarak Konferans Ligi'ne kalmayı hedefliyor. Maçta 1-1'lik eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk ediyor.
Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalıyor.
Maçın 31. dakikasında Schmidt'in golüyle St. Gallen 1-0 öne geçti.
İkinci yarı başında Ozan ve Bardhi oyundan alınırken yerlerine Malheiro ile Cihan Çanak dahil oldu.
52. dakikada Enis Destan'ın golüyle bordo mavililer eşitliği yakaladı.