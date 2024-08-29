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Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk ediyor. İlk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, taraftarının önünde kazanarak Konferans Ligi'ne kalmayı hedefliyor. Maçta 1-1'lik eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde - 1

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk ediyor.

Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalıyor. 

Maçın 31. dakikasında Schmidt'in golüyle St. Gallen 1-0 öne geçti. 

İkinci yarı başında Ozan ve Bardhi oyundan alınırken yerlerine Malheiro ile Cihan Çanak dahil oldu.

52. dakikada Enis Destan'ın golüyle bordo mavililer eşitliği yakaladı. 

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Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde - 2

KONFERANS LİGİ'NDE 8. MAÇ

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 8. kez sahne alacak.

Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde - 3

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kaldı, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrıldı.

Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde - 4

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 11 gol gördü.

Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde - 5

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barišić, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis

St.Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic

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