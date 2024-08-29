Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde (Muhtemel 11)
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk ediyor. İlk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, taraftarının önünde kazanarak Konferans Ligi'ne kalmayı hedefliyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk ediyor.
Saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.