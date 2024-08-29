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Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde (Muhtemel 11)

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk ediyor. İlk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, taraftarının önünde kazanarak Konferans Ligi'ne kalmayı hedefliyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde (Muhtemel 11) - 1

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk ediyor.

Saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

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Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde (Muhtemel 11) - 2

2 EKSİK

Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen'in mücadele kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde (Muhtemel 11) - 3

MUHTEMEL 11

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswill, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş

ST. GALLEN: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde (Muhtemel 11) - 4

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 8. MAÇ

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 8. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kaldı, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 11 gol gördü.

Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde (Muhtemel 11) - 5

Trabzonspor'da ilk maçta cezalarını tamamlayan Pedro Malheiro ve Eren Elmalı takımdaki yerlerini alabilecek.

Trabzonspor, St. Gallen'e karşı tur peşinde (Muhtemel 11) - 6
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