Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti!
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk etti. İlk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 1-1 sonuçlanan mücadelede rakibine penaltılarda elenerek Konferans Ligi'ne veda etti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk etti.
Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çaldı.