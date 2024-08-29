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Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk etti. İlk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 1-1 sonuçlanan mücadelede rakibine penaltılarda elenerek Konferans Ligi'ne veda etti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 1

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk etti.

Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çaldı. 

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Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 2

ÖNEMLİ DAKİKALAR

Maçın 31. dakikasında Schmidt'in golüyle St. Gallen 1-0 öne geçti. 

İkinci yarı başında Ozan ve Bardhi oyundan alınırken yerlerine Malheiro ile Cihan Çanak dahil oldu.

52. dakikada Enis Destan'ın golüyle bordo mavililer eşitliği yakaladı. 

76. dakikada Dragus ile Trezeguet oyuna girdi, Enis Destan ve Orsic oyundan alındı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 bitince mücadele uzatmalara kaldı. Karşılaşmanın uzatma devreleri de aynı skorla tamamlandı. Penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılar sonucunda rakibine elenen bordo mavililer Konferans Ligi'ne veda etti.

Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 3

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 8. kez sahne almıştı. 

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kalmış, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrılmıştı.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 11 gol görmüştü. 

Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 4

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barišić, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis

St.Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic

Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 5

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Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 6
Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 7
Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 8
Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 9
Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 10
Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 11
Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 12
Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 13
Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 14
Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 15
Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 16
Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! - 17
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