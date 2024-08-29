Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti!

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 8. kez sahne almıştı.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kalmış, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrılmıştı.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 11 gol görmüştü.