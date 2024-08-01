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Trabzonspor tur için sahada: Trabzonspor-Ruzomberok maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'i belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında taraftarı önünde Slovakya ekibi Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta Ruzomberok'u 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında galibiyet alarak bir üst tura yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Trabzonspor'un muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Trabzonspor-Ruzomberok maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Trabzonspor tur için sahada: Trabzonspor-Ruzomberok maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'i belli oldu - 1

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Ruzomberok ile bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. Slovakya'da Ruzomberok'un sahasında oynanan ilk maçı 2-0 yenen Trabzonspor, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak. Peki, Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trabzonspor tur için sahada: Trabzonspor-Ruzomberok maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'i belli oldu - 2

TRABZONSPOR-RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabaka, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor tur için sahada: Trabzonspor-Ruzomberok maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'i belli oldu - 3

MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un, Ruzomberok karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

"Uğurcan Çakır, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Dragus."

Trabzonspor tur için sahada: Trabzonspor-Ruzomberok maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'i belli oldu - 4

MAÇI SIRP HAKEM YÖNETECEK

Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Trabzonspor tur için sahada: Trabzonspor-Ruzomberok maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'i belli oldu - 5

TRABZONSPOR BİR ÜST TUR İÇİN SAHADA

Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

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