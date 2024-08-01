Trabzonspor tur için sahada: Trabzonspor-Ruzomberok maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Ruzomberok ile bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. Slovakya'da Ruzomberok'un sahasında oynanan ilk maçı 2-0 yenen Trabzonspor, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak. Peki, Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?