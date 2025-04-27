Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi finali
Trabzospor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya ekibi Barcelona U19 ile kozlarını paylaşacak. UEFA Gençlik Ligi'nde önemli Avrupa kulüplerini yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor U19, final maçında Barcelona U19'u yenmek ve UEFA Gençlik Ligi kupasını müzesine götürmek istiyor. Peki, Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 nefes kesen mücadeleye çıkacak. Şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefleyen Trabzonspor U19, daha önce iki kez şampiyonluk yaşamış rakibi Barcelona U19 karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?