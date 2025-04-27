Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi finali

TARİHTE BİR İLK OLACAK

Trabzonspor U19 maçta galip gelerek şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisinden yetiştirdiği gençleriyle ikinci kez katıldığı turnuvada bir ilki daha başarmak istiyor.



Avrupa'nın en önemli altyapılarından biri olan Barcelona'nın altyapı akademisi La Masia'ya karşı sahaya çıkacak bordo-mavili gençler, daha önce iki kez şampiyonluk yaşamış rakibine karşı ter dökecek.