Trabzonspor U19 Takımı şampiyonluk için Barcelona karşısında: Muhtemel 11'ler
Trabzonspor U19 Takımı bugün Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Bordo Mavililer, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşacak. işte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İsviçre'nin Nyon kentinde yarın 19.00'da Barcelona ile oynayacağı maçı kazanarak şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.