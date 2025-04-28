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Trabzonspor U19 Takımı şampiyonluk için Barcelona karşısında: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor U19 Takımı bugün Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Bordo Mavililer, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşacak. işte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Trabzonspor U19 Takımı şampiyonluk için Barcelona karşısında: Muhtemel 11'ler - 1

UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İsviçre'nin Nyon kentinde yarın 19.00'da Barcelona ile oynayacağı maçı kazanarak şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.

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Trabzonspor U19 Takımı şampiyonluk için Barcelona karşısında: Muhtemel 11'ler - 2

Alt yapıların Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk Türk takımı olan Trabzonspor'un tarihi maçı öncesinde şehirde büyük heyecan var.

Taraftarlar, Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulacak dev ekranlarda mücadeleyi takip edecek.

Trabzonspor U19 Takımı şampiyonluk için Barcelona karşısında: Muhtemel 11'ler - 3

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Bordo Mavililer final yolunda Juventus, Atalanta, Inter ve Salzburg'u eledi. Alt yapı fabrikası olan rakip Barcelona ise kupayı 2 kez kaldırdı.

Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 

Trabzonspor U19 Takımı şampiyonluk için Barcelona karşısında: Muhtemel 11'ler - 4

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR U19: Erol Can Çolak, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Turan Deniz Tuncer, Ömer Faruk, Onuralp Çakıroğlu, Boran Başkan, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Ahmet Babat, Esat Yiğit Alkurt

BARCELONA U19: Yaakobishvili, Xavi Espart, Košpo, Andres Cuenca, Landry Farré, Brian Fariñas, Junyent, Diarra, Hernandez, Hugo Alba, Pradas

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