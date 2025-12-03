Trabzonspor-Vanspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 4. eleme turu
03.12.2025 13:28
AA
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçın sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Trabzonspor, Vanspor'u sahasında yenerek bir üst tura yükselmek istiyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Trabzonspor-Vanspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine götüremeyen Trabzonspor, bu sezon kupayı kazanmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Vanspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bu akşam İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.
Mücadele saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
5 YIL ARADAN SONRA HEDEF KUPA
En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak.
Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.
İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.
SON 2 SEZONUN FİNALİSTİ
Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi.
2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.
Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.