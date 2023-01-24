Trabzonspor'a Trezeguet ve Bakasetas'ın golleriyle 20 puan

Trezeguet ise Hangi Kredi Ümraniyespor deplasmanındaki 1-0'lık karşılaşmada takımının galibiyet golünü atarken, Gaziantep FK maçında da ağları 1 kez havalandırdı.

Trabzonspor'un Beşiktaş ve Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçlarda birer gol atan Mısırlı oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında 2-0 galip geldiği Fenerbahçe ve 4-0 kazandığı İstanbulspor maçlarında da aynı performansı gösterdi.

Trabzonspor, Bakasetas ve Trezeguet'in ligde gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan elde etti.