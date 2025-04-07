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Trabzonspor'a yerel basından "Volkan Konak"lı gönderme: "Çekilmez bir adam oldun"

Trabzonspor'da deplasmanda alınan 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor. Bu sezon 3 büyüklere karşı henüz galibiyeti bulunmayan bordo mavililer, sezondaki kötü gidişatın yanı sıra derbi maçlarda da en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Yerel basın da Kadıköy'den yenilgiyle ayrılan takım için eleştirel manşetler attı.

Trabzonspor'a yerel basından "Volkan Konak"lı gönderme: "Çekilmez bir adam oldun" - 1

Trabzonspor'da deplasmanda alınan 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor. Bu sezon 3 büyüklere karşı henüz galibiyeti bulunmayan bordo mavililer, sezondaki kötü gidişatın yanı sıra derbi maçlarda da en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

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Trabzonspor'a yerel basından "Volkan Konak"lı gönderme: "Çekilmez bir adam oldun" - 2

Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke ise çıktığı ilk derbi maçında farklı mağlup oldu. Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda art arda yediği gollerle sahadan 4-1’lik skorla farklı mağlup ayrıldı.

Trabzonspor'a yerel basından "Volkan Konak"lı gönderme: "Çekilmez bir adam oldun" - 3

Bu sezon 3 büyük takımla oynadığı maçlarda henüz galibiyeti bulunmayan ve sadece Beşiktaş ile sahasında berabere kalan Trabzonspor, derbi maçlardaki en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

Trabzonspor'a yerel basından "Volkan Konak"lı gönderme: "Çekilmez bir adam oldun" - 4

Süper Lig’de 30. hafta geride kalırken, 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo mavililer 11. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'a yerel basından "Volkan Konak"lı gönderme: "Çekilmez bir adam oldun" - 5

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan, kentteki yerel gazeteler, Trabzonspor’un Fenerbahçe karşısındaki mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzonspor'a yerel basından "Volkan Konak"lı gönderme: "Çekilmez bir adam oldun" - 6

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Bir Talisca’mız yok

Günebakış: Trabzon yıkıldı

Trabzonspor'a yerel basından "Volkan Konak"lı gönderme: "Çekilmez bir adam oldun" - 7

Sonnokta: Kadıköy’de hezimet

Karadeniz: Kadıköy’de ateş var

Trabzonspor'a yerel basından "Volkan Konak"lı gönderme: "Çekilmez bir adam oldun" - 8

Kuzey Ekspres: Çekilmez bir adam oldun

Trabzonspor'a yerel basından "Volkan Konak"lı gönderme: "Çekilmez bir adam oldun" - 9
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