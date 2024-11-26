Trabzonspor'da 17 golün 8'i Banza'dan: Onuachu'yu geride bıraktı!

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, takımının bu sezon Süper Lig'deki gollerinin yarısına yakınını kaydetti.



Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yallarındaki en etkili ismi oldu.





