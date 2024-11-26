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Trabzonspor'da 17 golün 8'i Banza'dan: Onuachu'yu geride bıraktı!

Trabzonspor'un, Süper Lig'de bu sezon attığı 17 golün 8'ini Braga'dan kiralanan Simon Banza kaydetti. Gol krallığı yarışında Beşiktaşlı Immobile ile zirveyi paylaşan Banza, geçen sezon bordo-mavililerin golcü oyuncusu Onuachu'nun da ilk 9 maçlık performansını geride bıraktı.

Trabzonspor'da 17 golün 8'i Banza'dan: Onuachu'yu geride bıraktı! - 1

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, takımının bu sezon Süper Lig'deki gollerinin yarısına yakınını kaydetti.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yallarındaki en etkili ismi oldu.


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Trabzonspor'da 17 golün 8'i Banza'dan: Onuachu'yu geride bıraktı! - 2

Banza, ligde 12 karşılaşmada 17 gol atan bordo-mavili takımda forma giydiği 9 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

Demokratik Kongolu futbolcu, Trabzonspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 ve Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maçlar ile Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada ikişer gol attı.

Banza, deplasmanda 1-1 biten Atakaş Hatayspor müsabakası ile 2-1 kaybedilen Göztepe karşılaşmasında birer kez topu ağlara gönderdi.





Trabzonspor'da 17 golün 8'i Banza'dan: Onuachu'yu geride bıraktı! - 3

ONUACHU'NUN 9 MAÇLIK PERFORMANSINI GERİDE BIRAKTI

Banza, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da 15 gol ile ligi tamamlayan Paul Onuachu'nun ilk 9 maçlık performansını geride bıraktı.

Demokratik Kongolu oyuncu 9 lig maçında 8 gol kaydederken, Onuachu ise aynı sürede 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı.





Trabzonspor'da 17 golün 8'i Banza'dan: Onuachu'yu geride bıraktı! - 4

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Banza, ligin ilk 13 haftasında en çok skor üreten iki oyuncudan biri oldu.


Trabzonspor'da 17 golün 8'i Banza'dan: Onuachu'yu geride bıraktı! - 5

Demokratik Kongolu futbolcu, ligin gol krallığı yarışında zirveyi Beşiktaşlı Ciro Immobile ile paylaşıyor.

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