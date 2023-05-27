Trabzonspor'da 3 eksikli idman: Gbamin sakatlandı

3 OYUNCU EKSİK, ALTYAPIDAN 4 OYUNCU KATILDI

Teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan takımda, sol diz iç yan bağda esneme yaşadığı için tedavi gören Yusuf Yazıcı, sol baldırında kas spazmı yaşayan ve fizyoterapist eşliğinde tedavi gören Stefano Denswil ile kiralıktan dönen Abdülkadir Parmak izinli olduğu için idmana katılmadı.