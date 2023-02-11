Trabzonspor'da Bartra hediye ettiği ve formayı satın aldı

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası afetzedelere yardımlarda bulunan futbolculara Trabzonsporlu Marc Bartra da katıldı.
İspanyol futbolcu, formasını hediye ettiği Çınar Ayık’ın (10) depremzedeler yararına formayı açık artırmaya çıkardığını öğrenince taraftarın ailesiyle iletişime geçti.
Küçük taraftardan formayı satın alma sözü veren Bartra, imzalı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yeniden açık artırmaya çıkaracak.
Trabzonspor, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşme sonrası Konferans Ligi Play-Off turundaki rakibiyle oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına başladı. Depremin ilk gününden bu yana afetzedelere yardım eli uzatan bordo-mavili kulüp, Basel maçı gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.