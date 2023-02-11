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Trabzonspor'da Bartra hediye ettiği ve formayı satın aldı

Trabzonspor’un stoperi Marc Bartra, hayranı olan küçük taraftara hediye ettiği formanın bağış için satıldığını öğrenince harekete geçti. Formayı satın alan Bartra, imzalı formayı açık artırmaya çıkaracak. Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı Avrupa maçı gelirleri de bağışlanacak.

Trabzonspor'da Bartra hediye ettiği ve formayı satın aldı - 1

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası afetzedelere yardımlarda bulunan futbolculara Trabzonsporlu Marc Bartra da katıldı.


Trabzonspor'da Bartra hediye ettiği ve formayı satın aldı - 2

İspanyol futbolcu, formasını hediye ettiği Çınar Ayık’ın (10) depremzedeler yararına formayı açık artırmaya çıkardığını öğrenince taraftarın ailesiyle iletişime geçti.


Trabzonspor'da Bartra hediye ettiği ve formayı satın aldı - 3

Küçük taraftardan formayı satın alma sözü veren Bartra, imzalı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yeniden açık artırmaya çıkaracak.

Trabzonspor'da Bartra hediye ettiği ve formayı satın aldı - 4

Trabzonspor, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşme sonrası Konferans Ligi Play-Off turundaki rakibiyle oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına başladı. Depremin ilk gününden bu yana afetzedelere yardım eli uzatan bordo-mavili kulüp, Basel maçı gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

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