Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye 5 yıllık imza | Şenol Güneş: Tek sorumlu Fatih Hoca'dır, saha içinde olmayacağım

"Biz hiçbir zaman oyuna karışmayacağız. Tek sorumlu Fatih Hoca'dır." diyen Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tesisler organizasyon akademiler olsun kurumsal bir yapı oluşturacağız. Saha içinde olmayacağım. Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve gelmiştim ama başka işler de yapıyordum. Yarının planını yapmak zorundayız. Takım tamamen Fatih Hoca'nın. Tesisler olsun, organizasyon olsun, akademiler olsun, ilişkiler olsun, yaza kadar kurumsal yapı oluşturmamız lazım. Saha içinde olmayacağım, hiçbir unvan beklemiyorum. Hocanın bir ihtiyacı olursa oradayım."