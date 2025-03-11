Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye 5 yıllık imza | Şenol Güneş: Tek sorumlu Fatih Hoca'dır, saha içinde olmayacağım
Trabzonspor, Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Şenol Güneş ve Tekke imza töreninde açıklamalarda bulundu. Tekke, "Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun." derken Güneş ise "Tek sorumlu Fatih Hoca'dır, saha içinde olmayacağım." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ve görevinden ayrılan Şenol Güneş basın toplantılarında açıklamalarda bulundu.
Bordo mavililer Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.