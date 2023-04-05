Trabzonspor’da Orhan Ak dönemi 27 gün sürdü: Takımı en az yöneten üçüncü hoca

TAKIMI EN AZ YÖNETEN ÜÇÜNCÜ HOCA

Geçen hafta yönetimle görüşüp sezon sonuna kadar anlaşan Ak, bordo-mavili takımın 35’inci hocası olarak tarihe geçti. Orhan Ak yanı sıra, hocası Abdullah Avcı’nın aksine Karadeniz ekibinde kariyeri kısa süren hocalar listesine girdi. Ak, bordo-mavili takımda görev yaptığı dönemde hiç maça çıkmayan Turgut Kural’ın 3 gün, 1 maça çıkan İhsan Derelioğlu’nun 8 günlük kariyerinden sonra 27 gün ve 3 maç ile takımı en az yöneten üçüncü hoca oldu.



Ak’ın, MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada görev süresine yönelik dikkat çekici ifadeler de yer aldı. Doğan yönetiminin sezon sonuna kadar anlaştığı açıklanan Ak’ın basın toplantısında sarf ettiği, “Burada 2 buçuk senedir bir aile olduğumuz için rica ettiler. Daha uzun süreli bir teklifte de bulundular. Ama buranın sürdürülebilir bir şey olmadığını, haftalık bakılması gerektiğini söyledim.” ifadeleri akıllarda soru işareti bıraktı.



