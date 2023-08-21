Trabzonspor'da transfer gelişmeleri: Petkovic bekleyişi sürüyor

Djaniny Semedo’nun Pendikspor’a transfer olacağı iddia edilirken, Fode Koita’nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Ana mevkileri santrfor olan ve kanatlarda da oynayabilen her iki oyuncusuna da maaş ödemesine devam eden bordo mavili kulüp, kendilerine kulüp bulmalarını istemesine rağmen Koita ve Djaniny’yi elden çıkaramadı.