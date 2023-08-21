Trabzonspor'da transfer gelişmeleri: Petkovic bekleyişi sürüyor
Trabzonspor’da ligin 3’üncü haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Santrfor için uzun süredir Bruno Petkovic’i transfer etmeye çalışan Karadeniz ekibi, orta saha ve kanat mevkilerindeki ihtiyacı da kapatmak istiyor.
Yeni sezona sakatlıklarla başlayan Trabzonspor’da transfer çalışmaları, lig başlamasına rağmen sürüyor.Teknik direktör Nenad Bjelica’nın göreve geldiği dönemden bu yana kadrosuna 10 yeni oyuncu katan bordo-mavililerin son yaşanan sakatlıklarla birlikte yeni transfer ihtiyacı gündeme geldi.