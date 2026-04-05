Trabzonspor'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması. "Kaç yaşındasın sen?"
05.04.2026 17:20
NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor, Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolcu Onuralp Çakıroğlu ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma sonrasında galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında Trabzonsporlu futbolcu Onuralp Çakıroğlu'nun takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 28. haftasında, sahamızda oynadığımız ve 2-1 galip geldiğimiz Galatasaray karşılaşmasının ardından, futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
"KAÇ YAŞINDASIN SEN?"
Karşılaşma sonrasında takımımızın galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu, takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olmuştur. Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak “Kaç yaşındasın lan sen” ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur.
"FİZİKİ MÜDAHALE GİRİŞİMİ"
Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur. Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.
"PAYLAŞIMLARI KINIYORUZ"
Futbolcumuzu hedef alan bu davranışların yanı sıra, olay sonrasında sosyal medyada oyuncumuz hakkında yapılan çirkin ve kabul edilemez paylaşımları da en güçlü şekilde kınıyor; konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını önemle vurguluyoruz."