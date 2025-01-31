Trabzonsporlu fenomen kedi Tom'un stadyuma alınması için çağrı
Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, Tom adını verdiği kedisini, özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip, omzunda gezdiriyor. Ekran başında maçları birlikte izlediği kedisinin stadyuma girmesine izin verilmeyen Yolcu, 'Tom'un fotoğrafının yer aldığı, üzerine, 'Ben ne zaman stada gireceğim?' yazılı afişleri sokakta aydınlatma direklerine yapıştırıp, destek istiyor.
Kentte belediyede görev yapan Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, 2 aylıkken sahiplenip, Tom adını verdiği kedisine ilgiyle bakıyor.
Yolcu, özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip, kaşkol taktığı kedisini omzunda gezdiriyor.