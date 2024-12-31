Trabzonspor'un 2024 yılı karnesi: Avrupa'ya erken veda etti, Süper Lig'de alt sıralarda kaldı
Süper Lig'in 17. haftasını 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, 2024 yılını sıkıntılı geçirdi. Bordo mavililer Avrupa'ya erken veda etti, Süper Lig'de ise hedefin çok altın alt sıralarda yılı tamamladı.
Süper Lig'in 17. haftasını 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, 2024 yılını sıkıntılı geçirdi.
Bordo-mavililer, 2024 yılında ligde 37, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6'şar maç olmak üzere toplam 49 karşılaşmaya çıktı.
Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 23 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşadı.