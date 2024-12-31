Trabzonspor'un 2024 yılı karnesi: Avrupa'ya erken veda etti, Süper Lig'de alt sıralarda kaldı

AVCI GİTTİ, GÜNEŞ GELDİ

Trabzonspor'da 2024 yılında teknik direktör Abdullah Avcı ve Şenol Güneş olmak üzere iki teknik adam görev yaptı.



Avrupa kupalarında hüsran yaşayan ve ligde istediği sonuçları alamayan Karadeniz ekibinin teknik heyetinde değişim yaşandı.



Abdullah Avcı ile yollar ayrılırken, ligin ikinci karşılaşmasına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkıldı. ikas Eyüpspor deplasmanından golsüz berabere ayrılan bordo-mavililerde 5. kez takımın başına teknik direktör Şenol Güneş'i getirildi.











