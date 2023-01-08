Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik

KADRODA 10 KİŞİ EKSİK



Antalya’da konaklayacak olan bordo mavililerin deplasman kafilesinde Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, kart cezası bulunan Maxi Gomez, tedavileri devam eden Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, lisansı çıkartılmayan Bruno Peres ile hakkında transfer iddiaları bulunan Yusuf Erdoğan yer almadı.





