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Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik

Kamp kadrosu açıklanan Trabzonspor, Süper Lig’de yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Antalya’ya hareket etti.

Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik - 1

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik - 2

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00’de idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan oyuncular saat 15.30’da Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla Antalya’ya hareket etti.

Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik - 3

KADRODA 10 KİŞİ EKSİK

Antalya’da konaklayacak olan bordo mavililerin deplasman kafilesinde Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, kart cezası bulunan Maxi Gomez, tedavileri devam eden Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, lisansı çıkartılmayan Bruno Peres ile hakkında transfer iddiaları bulunan Yusuf Erdoğan yer almadı.


Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik - 4

Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Corendon Alanyaspor kamp kafilesinde şu isimler yer aldı:

“Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Lahtimi, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Naci Ünüvar”

Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik - 5

İşte son idmandan kareler...

Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik - 6
Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik - 7
Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik - 8
Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik - 9
Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi açıklandı: Kadroda 10 eksik - 10

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