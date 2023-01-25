Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün Avrupa hayali

"DUYGUSAL BİR KARARDI"

Takımın inişli çıkışlı grafiğini ve Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmaya yönelik düşüncesi sonrasında yaşanan olayları değerlendirmesi istenen futbolcu, şunları söyledi:

"Alanyaspor maçı bizim için kırılma anı olmuştu. Maç başında değerlendiremediğimiz pozisyonlar olmuştu ve sonra ilk gelen topta gol yiyip kırılmıştık. Bizim takımın 5 tane gol yiyebilecek bir takım olduğuna kimse inanmıyor zaten ama bu sene bazı kırılma anlarını atlayamadık. O maçtan sonra hocamız duygusal olarak birazcık yıpranmıştı. Kimse hocanın gitmesini istemiyor çünkü büyük birlik ve beraberlik var. Kimse tek başına şampiyon olmadı. Hocanın da Türkiye'den alacağı vardı. Trabzonspor'un da Türkiye'den alacağı var. O anlık duygusal bir karardı diyebiliriz. Her zaman hocamızın yanındayız ve o olaydan sonra çok güçlü şekilde çıkabileceğimize inanıyorduk. Takım arkadaşlarımız olarak o maçtan sonra çok üzgündük zaten. Hem ortamımızı hem performansımızı yukarıya çekmeye çalıştık ki tekrar yarışın içinde olabilelim. Çok üzüldük ama üstesinden gelebileceğimizi düşündük."