Trabzonspor'un gençleri kupa için sahaya çıkıyor: Rakip Barcelona!
UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İsviçre'nin Nyon kentinde yarın 19.00'da Barcelona ile oynayacağı maçı kazanarak şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.
UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisinden yetiştirdiği gençleriyle ikinci kez katıldığı turnuvada bir ilki daha başarmak istiyor.