Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır: Fenerbahçe karşılaşması kırılma maçı olabilir

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm bölgesinde sürdüren Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk bölümünde çok da kötü olmadıklarını ifade eden Çakır, "Kamp bize iyi geldi. Hocanın istediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık, ciddi rakiplerle oynadık. İlk bölüm çok da kötü geçmedi. Önümüzde önemli bir Fenerbahçe maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Gecen seneden çok oyuncu gitti geldi, bu yüzden uyum zor oluyor. Her zaman kolay olmuyor. Burada uyumumuzu geliştirmeye çalıştık" dedi.