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Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılık nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzonspor Kulübü’nün Kurucu Başkanı, eski Asbaşkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden Nizamettin Algan dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde camianın önemli isimlerinin katılımıyla merasim düzenlendi. Kulüp tarihinin mihenk taşı isimlerinden Algan için Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii’nde öğle namazı vakti cenaze namazı kılındı.

Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı - 1

Trabzonspor'un kurucu başkanı ve eski Asbaşkan Nizamettin Algan (93) için anma töreni düzenlendi. Trabzonspor eski başkanı Ahmet Ağaoğlu, törene katılarak Algan’ın tabutuna omuz verdi.

Ardından Algan için Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii’nde öğle namazı vakti cenaze namazı kılındı. 



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Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı - 2

örene; Nizamettin Algan’ın ailesi, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, eski Başkan Ahmet Ağaoğlu ile dönemin eski Asbaşkanı Ömer Sağıroğlu ve eski yönetici Şemsettin Hancı, eski Başkan Ahmet Celal Ataman, eski Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, futbolculardan Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır ile camianın önde gelen isimleri katıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sağlık sorunları gerekçesiyle Algan’ı anma merasimine katılmadı.


Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı - 3

TABUTUNA TRABZONSPOR BAYRAĞI ÖRTÜLDÜ

Tören öncesinde Algan’ın tabutu Trabzonspor bayrağı ve üzerinde isminin yazılı olduğu formayla örtüldü. Saygı duruşuyla başlayan merasimde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, camia olarak üzgün olduklarını söyledi. Kafkas, “Trabzonspor'un bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan Nizamettin Amcamızı, abimizi kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bize çok şey kattı. Derin bir üzüntü içindeyiz” dedi.


Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı - 4

"BİLGİ VERİR, HATALARIMIZI DÜZELTİRDİ"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de, “Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen benim ondan aldığım büyük dersler oldu. Trabzonspor’a ufak bir katkımız olduysa onun bize gösterdiği yolda yürümekten dolayı olmuştur. Tüzük konusunda o kadar hassastı ki, ilerlemiş yaşına rağmen komisyonlara bu tüzüğü okur bilgi verir ve hatalarımızı düzeltirdi” diye konuştu.

Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı - 5

AĞAOĞLU, KURUCU BAŞKAN’IN TABUTUNU TAŞIDI

Konuşmaların ardından Algan için dualar okunduktan sonra tabutu, cenaze aracıyla İskenderpaşa Camii’ne götürüldü. Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Algan’ın tabutuna omuz verdi.

Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı - 6

AĞAOĞLU: BENİM İÇİN ÇOK FARKLI YERİ VARDI’

Kurucu Başkan Algan’ın ölümü karşısında üzüntüsünü dile getiren Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor’la yaşayan bir ağabeyimizdi. Sürekli gündemin içerisindeydi. 5 yıllık başkanlık sürecimde haftada 2-3 kez birbirimizi arardık. Gelişmelerden haberdar olmak ister, sıkıntılı süreçlerde hepimize yol gösterirdi. Benim Trabzonspor yaşamım ve kariyerimde Nizamettin Algan’ın çok farklı bir yeri var. Trabzonspor kariyerimde en tepedeki 1 numaralı insan Nizamettin Algan’dı. Sürekli istişare halindeydik, engin bir bilgiye sahipti ve olayları Trabzonspor özelinde değerlendirebilme yeteneğine sahip nadir insanlardan birisiydi. Büyük bir değerimizi kaybettik. Sene başında da Ahmet Suat Özyazıcı hocamızı ve Özkan Sümer’i kaybettik. Ön taraf boşalmaya başladı, sıra bize geldi” dedi.

İşte törenden ve cenazeden yansıyan diğer kareler...

Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı - 7
Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı - 8
Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı - 9
Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı - 10
Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı - 11
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