Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı
Yaşlılık nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzonspor Kulübü’nün Kurucu Başkanı, eski Asbaşkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden Nizamettin Algan dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde camianın önemli isimlerinin katılımıyla merasim düzenlendi. Kulüp tarihinin mihenk taşı isimlerinden Algan için Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii’nde öğle namazı vakti cenaze namazı kılındı.
Trabzonspor'un kurucu başkanı ve eski Asbaşkan Nizamettin Algan (93) için anma töreni düzenlendi. Trabzonspor eski başkanı Ahmet Ağaoğlu, törene katılarak Algan’ın tabutuna omuz verdi.
Ardından Algan için Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii’nde öğle namazı vakti cenaze namazı kılındı.
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