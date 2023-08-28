Trabzonspor’un Kurucu Başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı

"BİLGİ VERİR, HATALARIMIZI DÜZELTİRDİ"



Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de, “Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen benim ondan aldığım büyük dersler oldu. Trabzonspor’a ufak bir katkımız olduysa onun bize gösterdiği yolda yürümekten dolayı olmuştur. Tüzük konusunda o kadar hassastı ki, ilerlemiş yaşına rağmen komisyonlara bu tüzüğü okur bilgi verir ve hatalarımızı düzeltirdi” diye konuştu.



