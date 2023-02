Trabzonspor’un 'Proteo’lu koreografisi dünya basınında: Türklerin kalbine dokundu

Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel, Türkiye’yi yasa boğan ve dünyanın birçok ülkesinden yardım ekiplerinin geldiği Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde yaşanan can kayıplarının yasını tutarak dün akşam sahaya çıktı. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin acısıyla spor camiasının kenetlendiği karşılaşma, UEFA Konferans Ligi Play-Off müsabakası olması nedeniyle kamuoyunca yakından takip edildi. Geliri depremzedelere bağışlanan, futbol camiası ve her takımdan taraftarın kenetlenip, tribünlerde her renkten takımın bayrağının dalgalandığı müsabakaya ‘Vira’ grubunun koreografisi damgasını vurdu.