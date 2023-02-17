Trabzonspor’un 'Proteo’lu koreografisi dünya basınında: Türklerin kalbine dokundu

"MUHTEŞEM"



Öte yandan karşılaşma İsviçre basınında da geniş yer buldu. İsviçre'nin bölgesel günlük gazetelerinden birisi olan Tribune de Geneve, "Basel, futbolun geri planda kaldığı bir maçı kaybetti" başlığıyla karşılaşmaya sayfalarında yer verdi. Trabzonspor ve taraftarlarının karşılaşmayı birlik ve beraberlik sembolleriyle dolu bir geceye dönüştürmesine dikkat çekildi. Ayrıca karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarının yaptığı koreografi için de "Muhteşem" ifadeleri kullanıldı.







