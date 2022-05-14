Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında denizde şampiyonluk filosu oluşturulurken, onlarca balıkçı teknesi ve kayık, bordo-mavili kafileyi taşıyan gezinti teknesine eşlik etti. Kafile Faroz Limanı'na ulaştı.

Haberler - İHA 14.05.2022 - 18:58

Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı - 1

Spor Toto Süper Lig şampiyonu , Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreniyle şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı - 2

Tören öncesinde ise bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştirilirken, Karadeniz ekibi ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu.

Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı - 3

Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise birçok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti ve Karadeniz sularını karnaval alanına çevirdi.

Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı - 4

Onlarca balıkçı teknesi ve kayık Trabzonspor kafilesini taşıyan gezinti teknesine katılırken, iki sahil güvenlik gemisi de teknelere eşlik etti.

Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı - 5

Şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştığında coşku artarken, limanda, sahilde ve kayalıklar üzerinde bekleyen bordo-mavili taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı - 6

Yakılan meşalelerden ötürü bir kadın taraftar yüzünden yaralanırken, 112 ekipleri yaralı kadına müdahalede bulundu.

Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı - 7

Bordo-mavili futbolcular kendilerini bekleyen tekneden inerek Faroz Limanı'nda kendilerini bekleyen üstü açık otobüsle birlikte Medical Park Stadyumu'na hareket etti.

Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı - 8
Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı - 9
Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı - 10
Trabzonspor'un 'şampiyonluk filosu' Faroz Limanı'na ulaştı - 11

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